Так, с 07:30 (мск) до 12:00 (мск) нельзя будет проехать на участке автодороги с км 352 — по км 343 в сторону Перми. Объехать перекрытый отрезок трассы можно будет по Старо-Московскому тракту (съезд расположен на км 352 трассы Р-242), вернутся на федеральную трассу — через Старые Решеты (км 337).

В Уралуправтодоре также уточнили, что на 344 километре федеральной трассы находится обелиск "Европа-Азия" — финальная точка бегового маршрута. Ранее сообщалось, что в забеге примут участие не менее 6 тыс. человек из разных стран. Заявки на участие в марафоне подали бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама. Для них предусмотрено несколько дистанций — на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км. Также запланирован детский забег на 800 метров.