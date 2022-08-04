"По имеющейся информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пресс-служба прокуратуры Челябинской области в свою очередь сообщила, что проводит проверку по факту плохого самочувствия отдыхающих в данном лагере. "2 августа в медицинский пункт детского оздоровительного лагеря "Еланчик" обратились несовершеннолетние 8-17 лет с жалобами на плохое самочувствие, предположительно вызванное отравлением", — говорится в сообщении. К проверке, по данным надзорного ведомства, также привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители управления Роспотребнадзора.