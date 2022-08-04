Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $857 млн, или $21,15 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $167 млн, или $4,08 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $19,08 в расчете на акцию.

Квартальная выручка выросла почти вдвое, до $4,29 млрд, с $2,16 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $18,19 на акцию при выручке в $4,33 млрд.

Общий объем бронирований в минувшем квартале подскочил на 57% и достиг $34,5 млрд в денежном выражении, превысив прогноз в $32,96 млрд.

В третьем квартале 2022 года компания ожидает получить рекордную выручку и зафиксировать небольшой рост скорректированной EBITDA по сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019 года.

Акции Booking подешевели на 3,3% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 18% — до $79,5 млрд.