"В рамках Большого Золотого кольца в регионе определены перспективные территории — это Белев, Суворов и Куликовский кластер, начиная с Богородицка. Хорошая межрегиональная туристическая связка сформирована с Калужской областью — Поленово — Таруса", — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, это позволит привлечь в регион еще больше туристов и будет способствовать развитию этих территорий.

"На следующем этапе мы совместно с федеральными коллегами формируем инвестиционные лоты на конкретных земельных участках. Это позволит правильно выстроить туристическую инфраструктуру на маршрутах, которые планируем развивать", — отметила Соломатина.

"Создание новых всесезонных курортов на территории Тульской области позволит не только перераспределить турпоток и разнообразить туристические предложения, но и сформировать единое туристическое пространство, привлекательное для туристов и одновременно комфортное для жителей" — подчеркнула глава облкомитета по туризму.

В свою очередь, руководитель проектного офиса "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Ксения Титова отметила, что основные стратегические направления развития макротерритории Большого Золотого кольца уже определены: это гостиничная инфраструктура, транспорт, инженерия, брендинг территории и архитектурный код, оценка антропогенной нагрузки. В рамках проекта будут подготовлены предложения, в том числе по совершенствованию нормативной базы в области туризма.

"Ключевая задача мастер-плана — проработка всесезонных курортов, по сути, перераспределение турпотока из региональных центров в малые города, к которым уже есть интерес у туристов", — подчеркнула Титова.

Работу над мастер-планом планируется завершить до конца 2022 года.

Как сообщалось, на ПМЭФ-2021 губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с Ростуризмом о включении региона и всестороннем сотрудничестве в рамках развития туристической макротерритории "Большое Золотое кольцо". В проект вошли Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тульская, Ярославская, Костромская, Рязанская и Тверская области. Они объединены по принципу известного туристического бренда "Золотое кольцо", замыкая кольцо вокруг Москвы.

Также сообщалось о формировании туристического кластера "Куликовский", над ее концепцией работает корпорация "Туризм.РФ". Предполагается создание ряда новых музеев, в том числе под открытым небом, строительство межрегионального центра фондохранилища, молодежного и архивного центра. Также предусмотрено строительство и реконструкция дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов, к 2030 году их количество планируется увеличить до 2 млн.