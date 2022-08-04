"Соглашение предполагает сотрудничество сторон для совместной работы над укреплением репутации Азербайджана как растущего туристического, делового и инвестиционного рынка", — говорится в сообщении "Accor".

Гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф заявил, что Группа заинтересована в развитии сотрудничества с АОА и готова поделиться международной экспертизой "Accor" для формирования новых стандартов гостиничного бизнеса в Азербайджане.

"Азербайджан обладает безграничным туристическим потенциалом и способен конкурировать с самими популярными мировыми курортами. Мы надеемся, что появление большего числа отелей под узнаваемыми международными брендами будет способствовать росту популярности этого направления. В настоящее время мы строим планы по развитию, рассматривая морские, оздоровительные и горнолыжные курорты Азербайджана, а также новые проекты в Баку", — заявил Деларофф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что портфолио Accor в Азербайджане включает два отеля: Fairmont Baku и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся в июле 2021 года.

"В ближайшее время Accor планирует представить в Азербайджане и другие отельные бренды, поскольку этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе", — говорится в информации.

"Accor" входит в тройку мировых лидеров по количеству курортных отелей. Это ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5300 отелей в 110 странах мира. Группа обладает одной из самых разнообразных и полностью интегрированных экосистем в индустрии гостеприимства, включающей более 40 гостиничных брендов класса люкс (такие как Raffles, Fairmont), премиум (Pullman, Swissotel, Movenpick, MGallery), среднего (Novotel, Mercure) и эконом-класса (семейство отелей ibis).