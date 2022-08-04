"Увеличение пассажиропотоков связано с запуском новых направлений и возобновлением части существовавших ранее маршрутов. А также с пополнением флота авиаперевозчика", — отметили в компании.

В первом полугодии 2022 года компания перевезла порядка 2,5 тыс. тонн груза, что в 1,7 раза меньше чем за аналогичный период 2021 года.

"В период пандемии был большой акцент на перевозке грузов, сейчас же мы постепенно возвращаемся к предыдущим показателям, а более востребованными становятся пассажирские перевозки", — отметили в пресс-службе.

SCAT — один из крупных авиаперевозчиков Казахстана. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 26 самолетов производства США и Канады.