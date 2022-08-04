Документ рассчитан до 2026 года, говорится в сообщении.

"Большое Голоустное — одно из самых популярных направлений на Байкале, в настоящее время в год эти места посещают 65 тыс. туристов. Мы видим возможности увеличить этот показатель до 70 тыс. туристов уже в следующем году", — цитирует пресс-служба Кобзева.

В настоящее время в Большом Голоустном действуют 35 мест размещения на 1,5 тыс. человек — это и круглогодичные базы отдыха, и сезонные, которые включают юрты, глэмпинги и кемпинги. Планируется, что в 2023 году Большое Голоустное сможет принять одновременно около 1 тыс. 750 гостей.

Дорожная карта также предусматривает асфальтирование всех дорог общего пользования местного значения в Большом Голоустом, завершение капремонта автодороги в Иркутск, строительство парковки на въезде в поселок и парковочных зон в популярной у туристов пади Семеновка.

Запланировано благоустройство зон общего пользования в центре Большого Голоустного, реновация фасадов на улицах Байкальской и Кирова.

Кроме того, планируется увеличить зону покрытия мобильной связи и установить банкоматы.

Прорабатываются вопросы строительства в 2025 году взлетно-посадочной полосы малой авиации, здания аэровокзала и создания музея.

Помимо этого, началась разработка проектно-сметной документации для строительства в Большом Голоустном канализационных очистных сооружений. Завершить подготовку проекта планируется в 2023 году, на это предусмотрено более 5 млн рублей.

Большое Голоустное — поселок на берегу Байкала в Иркутском районе Иркутской области, в 120 км к юго-востоку от Иркутска. Население более 600 человек. Основные достопримечательности: реликтовые тополя в устье реки Голоустной, сухое озеро, Свято-Никольская церковь и зимой — прозрачный лед с пузырьками метана.

Ранее сообщалось, что в 2007 году Большое Голоустное планировалось сделать центром ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". Однако в 2009 году региональные власти отказались от этой идеи, решив создать турзону на юге Байкала в Слюдянском районе Иркутской области, где в это время шло закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в городе Байкальск.