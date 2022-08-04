Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль перевозчика в минувшем квартале составила 259 млн евро по сравнению с убытком в размере 756 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 393 млн евро, тогда как годом ранее значение показателя было отрицательным — минус 827 млн евро.

Квартальная выручка выросла до 8,5 млрд евро с 3,2 млрд евро годом ранее.

В 2022 году в целом компания ожидает получить скорректированную EBIT в размере не менее 500 млн евро. Предыдущий прогноз предусматривал всего лишь улучшение показателя по сравнению с прошлым годом, когда копания получила убыток по EBIT в размере 2,35 млрд евро.

Акции Lufthansa дорожают на 5% в начале торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 1,6%, до 7,2 млрд евро.