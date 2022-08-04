По данным Росавиации, в январе-июле прошлого года аэропорт обслужил 39 тыс. 320 человек. Таким образом, за семь месяцев текущего года показатель снизился на 1,1%.

"Несмотря на отмену полетов на ряде направлений — Анапа и Симферополь, сейчас идет увеличение пассажиропотока по всем действующим авианаправлениям. И если на маршруте Санкт-Петербург — Иваново динамика роста составила 12%, то количество перевезенных пассажиров по маршруту Иваново — Сочи выросло в 2,3 раза по сравнению с этим периодом прошлого года, до 15 тыс. 944 человек", — приводятся в сообщении слова Вавринчука.

Также отмечается ежемесячный прирост пассажиропотока в Калининград.

В текущем году направление на Сочи из Иванова стало круглогодичным. По субботам осуществляется один оборотный рейс в неделю, а в период с 1 мая по 30 сентября — дополнительные рейсы по вторникам и четвергам. Полеты выполняет S7 Airlines.

Ежедневные рейсы в Санкт-Петербург выполняются круглогодично. С 1 июня по 30 сентября введено еще пять дополнительных рейсов в неделю. Таким образом, в летний период выполняется 12 рейсов в неделю.

Авиасообщение с Калининградом осуществляется с 17 мая по 27 сентября дважды в неделю.

Рейсы в Санкт-Петербург и Калининград выполняет авиакомпания "РусЛайн".

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Иваново" в 2021 году составил 67,6 тыс. человек, что в два раза больше, чем годом ранее.

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.