"За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились десять детей", — говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры уточнил "Интерфаксу", что у воспитанников наблюдалась тошнота, рвота, расстройство желудка и слабость.

"Возраст детей — 10-12 лет", — сообщил собеседник агентства, добавив, что обращения к медикам фиксировались в течение последних двух дней.

В связи с этим сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.