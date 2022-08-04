"При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа, стало плохо. Он скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему 66 лет, он приехал на Камчатку 27 июля в качестве гида вместе с группой туристов из Московской области.

Всего в сплаве принимали участие 15 человек. Они несколько дней добирались до людей, сплавляясь по реке вместе с телом скончавшегося.

Свою проверку по факту случившегося начала и прокуратура. Ведомство проверит организацию и проведение туристического тура.

По данным прокуратуры Камчатского края, в группу туристов, участвовавших в многодневном походе по Камчатке, входят семь детей в возрасте от 8 до 15 лет. Группа была зарегистрирована в МЧС. О гибели гида в оперативные службы в среду вечером сообщил один из участников турпохода, позвонивший по спутниковому телефону.