Документ подписан в четверг по итогам переговоров вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с главой МИД Андорры Марией Убах в рамках ее первого официального визита в республику, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"По итогам переговоров министры подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров министры отметили, что сотрудничество Казахстана и Андорры носит стабильный, поступательный характер и нацелено на развитие конструктивного и взаимовыгодного взаимодействия.

"Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ", — отмечается в сообщении.

В МИД сообщили, что в ходе визита Убах проведет встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, с заместителем руководителя администрации президента — спецпредставителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом, а также проведет переговоры с руководством сената и мажилиса, посетит Международный финансовый центр "Астана".