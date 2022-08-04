Техзадание включает разработку концепции увеличения пропускной способности существующего аэровокзального комплекса, а также оценку перспектив развития аэропортовой инфраструктуры, включающей оптимальные решения функционального зонирования и планировочной структуры.

При разработке концепции развития необходимо учесть вариант строительства гостиницы.

Стартовая цена контракта установлена в размере 64,855 млн рублей. Прием заявок завершится 19 августа, итоги закупки планируется подвести 26 августа.

Завершить работы необходимо в течение 8 месяцев с даты подписания договора.

Аэропорт Владивостока в январе-июне 2022 года обслужил 834 тыс. пассажиров, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Внутренний пассажиропоток составил 808 тыс. пассажиров, на международных направлениях обслужено 26 тыс. человек.

Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Действующий терминал имеет пропускную способность 1 тыс. 360 человек в час.

Оператором аэропорта является АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).