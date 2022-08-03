"К 1100-летию крещения Алании мы сформировали маршруты совместно с нашей епархией. Крупнейшие российские туроператоры согласовали и реализовали предложения местных турагентов и разработали 28 направлений", — сказал Агузаров.

Центральные события, приуроченные к празднику, запланированы на август-октябрь текущего года.

Так, в национальном музее республики уже открыта передвижная фотовыставка "Святыни Алании". С июня по август экспозицию представляют в регионах СКФО, Москве и Санкт-Петербурге, а с сентября по октябрь — в Южной Осетии.

Уже в этом месяце предполагается торжественное открытие выставочного проекта "Крещению Алании — 1100 лет", где будут представлены уникальные экспонаты из православной истории Осетии.

В сентябре стартует фестиваль колокольных звонов.

Сначала колокола начнут звонить в самом высокогорном в России Свято-Успенском Аланском мужском монастыре в поселке Верхний Фиагдон, затем к нему присоединятся все православные храмы республики.

Презентация свода памятников Севера и Юга Осетии и интерактивной карты объектов культурного наследия также запланирована на сентябрь.

В центральном парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова во Владикавказе пройдут массовые гуляния, приуроченные к знаменательной дате.

Также в рамках подготовки к празднованию знаменательной даты завершены работы по реставрации восьми объектов культурного наследия, а на шести памятниках работы еще продолжаются, планируется, что их закончат осенью этого года.

Среди отреставрированных объектов культурного наследия такие уникальные памятники, как церковь в селе Кумбулта Ирафского района, святилище в селе Дагом Алагирского района, Ильинская церковь в селе Фараскатта Ирафского района, сторожевая башня Хестановых в селе Донисар Алагирского района, каменный крест "Зылын цырт" в селе Заманкул Правобережного района, музей осетинской литературы во Владикавказе.

Кульминацией торжеств станет большой праздничный концерт во Владикавказе, в рамках которого запланировано театрализованное представление-реконструкция крещения Алании.