"Они не смогли поехать мимо и остановились, чтобы выяснить, что случилось орлом. Птица была слабой и не могла взлететь, поэтому они решили обратиться за помощью", — говорится в сообщении.

Сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Черные земли" прибыли на место буквально через 20 минут. Поверхностный осмотр явных повреждений и переломов у степного орла не выявил.

Со ссылкой на директора заповедника Батаара Убушаева уточняется, что этот молодой степной орел из позднего выводка еще не научился хорошо летать, а потому не смог самостоятельно улететь к ближайшему водоему, чтобы там переждать наступившую жару.

Предполагается, что птица пострадала от теплового удара. Было принято решение временно поместить ее в прохладный гаражный бокс заповедника, где под наблюдением сотрудников орла напоили водой, попытаются накормить и выпустить обратно в дикую природу.

Степной орел — птица отряда соколиных, является символом степей и полупустынь Евразии. Длина взрослой птицы составляет около 70 см, вес — 4 кг, крылья в длину — 60 см, их размах 180 см. Птица внесена в Красную книгу РФ.