Здание, некогда принадлежавшее князьям Волконским и московским купцам Истоминым, обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.
В первой комнате парадной анфилады сохранилось одно из главных украшений всего здания -угловой камин из черного мрамора с белыми прожилками, в котором осталась фигурная чугунная топка. В другом парадном помещении сохранился резной камин из белого мрамора. Оба исторических камина реставрируются.
В самом особняке реставраторы укрепляют все конструкции, разбирают поздние пристройки и перегородки, приводят в порядок кирпичные своды Монье, стены, проводят работы по кровле, восстанавливают утраченную историческую лестницу, окна и двери. Также запланирована очистка, реставрация и восстановление утраченных фрагментов дубового паркета, восстановление живописного оформления интерьеров, реставрация парадной лестницы, облицованной мрамором. Кроме того, проводятся комплексные работы по приспособлению к современному использованию, будет проведено благоустройство прилегающей территории.
Особняк, в котором ведутся работы, является главным домом московской городской усадьбы. Главный дом уцелел в пожаре 1812 года и был современником других исторических событий. К настоящему времени здание в основном сохранило облик, сложившийся в 1883 году.
Объект реставрирует fee-девелопер Insolver совместно с архитекторами Kleinewelt Architekten и реставраторами компании ЭкоБау. На объекте предполагается реставрация с приспособлением его под современное использование. Он станет коллекционным проектом с инновационными решениями и технологиями.