"Особняк на Пречистенке является выразительным образцом усадебной застройки Москвы... Кроме того, в основе здания находятся палаты рубежа XVII — XVIII веков. В 2021 году здесь стартовала долгожданная комплексная реставрация. Сейчас специалисты трудятся над возвращением исторического облика главному фасаду, а также ведут работы в интерьерах. Параллельно в реставрационных мастерских продолжается масштабное восстановление лепного декора, который по площади занимает порядка 500 кв.м, это около 1000 элементов", — сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Здание, некогда принадлежавшее князьям Волконским и московским купцам Истоминым, обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

В первой комнате парадной анфилады сохранилось одно из главных украшений всего здания -угловой камин из черного мрамора с белыми прожилками, в котором осталась фигурная чугунная топка. В другом парадном помещении сохранился резной камин из белого мрамора. Оба исторических камина реставрируются.

В самом особняке реставраторы укрепляют все конструкции, разбирают поздние пристройки и перегородки, приводят в порядок кирпичные своды Монье, стены, проводят работы по кровле, восстанавливают утраченную историческую лестницу, окна и двери. Также запланирована очистка, реставрация и восстановление утраченных фрагментов дубового паркета, восстановление живописного оформления интерьеров, реставрация парадной лестницы, облицованной мрамором. Кроме того, проводятся комплексные работы по приспособлению к современному использованию, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Особняк, в котором ведутся работы, является главным домом московской городской усадьбы. Главный дом уцелел в пожаре 1812 года и был современником других исторических событий. К настоящему времени здание в основном сохранило облик, сложившийся в 1883 году.

Объект реставрирует fee-девелопер Insolver совместно с архитекторами Kleinewelt Architekten и реставраторами компании ЭкоБау. На объекте предполагается реставрация с приспособлением его под современное использование. Он станет коллекционным проектом с инновационными решениями и технологиями.