"Первым для показа в ближайшие дни откроется хранилище нашей коллекции игрушек в церкви Жен Мироносиц XVI века на Ярославовом дворище", — пояснил собеседник агентства.

Согласно сведениям ГМЗ, новгородская коллекция игрушек является уникальной для России и одной из самых представительных в мире. Ее составляют около 16 тыс. игрушек более чем из 40 стран со всех континентов Земли. Некоторым экспонатам — тысячи лет. Большинство из них были приобретены музейщиками у частных коллекционеров и найдены археологами на раскопках. Среди игрушек — театральные, новогодние, обрядовые и военные, а также головоломки.

"Для показа в хранилище предназначены около 2 тыс. игрушек, которых не было в выставочных экспозициях и которые раньше, кроме наших сотрудников, могли увидеть исключительно специалисты и по специальным разрешениям", — отметили в пресс-службе.

В хранилище игрушек посетители смогут ознакомиться с полным циклом работ с музейными предметами, узнать об особенностях их хранения, изучения, реставрации, оцифровки и экспонирования.

"Особенности хранения музейных ценностей предполагают, что туристические группы в хранилище будут небольшими и пускать туда публику будут не каждый день и только в сопровождении экскурсоводов", — добавил собеседник.

Для гарантированного обеспечения сохранности экспонатов в совершенно новых условиях их показа ГМЗ пришлось приобрести дополнительное оборудование, а также мебель.

В пресс-службе затруднились ответить на вопрос, когда будет открыто для туристов следующее хранилище ГМЗ.

Согласно сведениям музея, в настоящий момент в его коллекциях хранятся около 1 млн исторических ценностей.