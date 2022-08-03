"Событие подтвердило предположения ученых о расселении леопардов в этом направлении. Территория кластерного участка "Гамовский", где зафиксирован леопард, до включения в состав нацпарка в 2019 году ежегодно опустошалась пожарами и браконьерами, но под охраной природа стала восстанавливаться", — говорится в сообщении.

Появление дальневосточного леопарда неподалеку от села Андреевка зафиксировали с помощью фотоловушки. Редкого хищника под номером Leo 252M сфотографировали с добычей в зубах. На кластерном участке "Гамовский" расположена оленеферма, и дальневосточный леопард добыл на ней уже двух животных, живущих в вольерах. Впрочем, оленей на ферме выращивали специально для редких хищников, в том числе и леопарда.

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк отметил, что появление дальневосточного леопарда на этой территории говорит о том, что работа по восстановлению популяции редкого хищника дает свои плоды. Он добавил, что кластерный участок "Гамовский" площадью 6928 га постепенно восстанавливается.

Помимо леопарда здесь обнаружили белогрудого медведя и амурского тигра. Ожидается, что дальневосточный леопарда останется жить на участке "Гамовский". Специалисты планируют обеспечить ему максимально комфортные условия. Теперь им остается только ждать появления самки.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". Еще в начале 2000-х годов популяция дальневосточного леопарда насчитывала всего 30 особей. Поэтому были приняты стратегии сохранения краснокнижного животного, которые помогли объединить усилия государственных и общественных природоохранных организаций и помочь сохранению редкого вида. В 2012 году был создан национальный парк "Земля леопарда", который был важным этапом в реализации стратегии. Сейчас численность взрослых особей дальневосточного леопарда достигает 121.