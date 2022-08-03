Кроме того, ограничена охота на кабана в радиусе 10 км от границы угрожаемой зоны. Исключение составляет лишь охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
Власти региона 1 августа сообщили о случае АЧС на одной из трех обособленных площадок комплекса "Шувалово". В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации свиней с инфицированной площадки.
Все поголовье в "Шувалово" застраховано по госпрограмме. Ущерб будет компенсирован из расчета за килограмм живого веса.
Пресс-служба подчеркивает, что взяты пробы всей продукции компании, она безопасна.
В Костромской области выявлено 15 очагов АЧС. В угрожаемой зоне завершается изъятие поголовья из личных подсобных хозяйств. Их владельцы получат денежные компенсации.