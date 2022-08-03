"Ограничение введено в ряде территорий Нерехтского, Антроповского, Парфеньевского, Макарьевского, Кадыйского, Нейского и Чухломского районов. Запрет на все виды охоты действует в радиусе 20 километров от выявленных очагов африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Кроме того, ограничена охота на кабана в радиусе 10 км от границы угрожаемой зоны. Исключение составляет лишь охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Власти региона 1 августа сообщили о случае АЧС на одной из трех обособленных площадок комплекса "Шувалово". В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации свиней с инфицированной площадки.

Все поголовье в "Шувалово" застраховано по госпрограмме. Ущерб будет компенсирован из расчета за килограмм живого веса.

Пресс-служба подчеркивает, что взяты пробы всей продукции компании, она безопасна.

В Костромской области выявлено 15 очагов АЧС. В угрожаемой зоне завершается изъятие поголовья из личных подсобных хозяйств. Их владельцы получат денежные компенсации.