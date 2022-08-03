"Мы видим значительный рост туристического потока, и он нас очень радует. Только за пять месяцев текущего года турпоток в республику составил 227 тыс. человек. Для сравнения, за весь 2021 год Осетию посетили 330 тыс. туристов", — сказал Агузаров.

Он отметил, что целый ряд региональных и федеральных мер поддержки помогают в развитии туристической отрасли региона.

Только на санкционную поддержку федеральный центр выделил 4 млрд рублей. Воспользоваться ею смогли только 19 регионов, в их числе Северная Осетия.

"Помимо этого, республика получила субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн руб. — на развитие инфраструктуры. Это грантовая поддержка индустрии туризма", — подчеркнул Агузаров.

Так, в рамках федеральных мер поддержки реализуются проекты по строительству мини-гостиниц, что в свою очередь позволит в значительной степени решить проблему нехватки мест размещения в пик туристического сезона.

Эти же меры направлены и на развитие туристической инфраструктуры — строительство точек питания, санузлов, продажи сувенирной продукции.

Кроме того, развивается авиационная инфраструктура Северной Осетии.

Компания "Новапорт" сейчас строит большой и современный терминал в аэропорту Владикавказа. Срок сдачи нового терминала запланирован на октябрь 2022 года.

По словам Агузарова, реализация данного проекта позволит увеличить турпоток и повысить комфорт гостей республики. Для них в настоящий момент доступен большой перечень направлений: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Стамбул, Анталию, также с 31 июля стали доступны прямые рейсы в Пермь.