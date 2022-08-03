"Популярность Ставрополя как привлекательного туристического города растет с каждым годом. Так, за первое полугодие Ставрополь посетили 67 тыс. 670 человек, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ожидается, что по итогам нынешнего года турпоток в краевой центр увеличится не менее чем на 10%.

"В этом году мы обоснованно ожидаем не менее 130 тыс. человек, которые посетят наш город, как туристы. Это без учета однодневных экскурсий. Увеличение потока гостей требует изменений в инфраструктуре города, в том числе установки дополнительных общественных туалетов и выделения парковочных мест для туристических автобусов", — привели в пресс-службе слова мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

Ставрополь предлагает туристам около 20 экскурсионных маршрутов по городу и его окрестностям. В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений.