Ожидается, что по итогам нынешнего года турпоток в краевой центр увеличится не менее чем на 10%.
"В этом году мы обоснованно ожидаем не менее 130 тыс. человек, которые посетят наш город, как туристы. Это без учета однодневных экскурсий. Увеличение потока гостей требует изменений в инфраструктуре города, в том числе установки дополнительных общественных туалетов и выделения парковочных мест для туристических автобусов", — привели в пресс-службе слова мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.
Ставрополь предлагает туристам около 20 экскурсионных маршрутов по городу и его окрестностям. В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений.