"В концепции туристического центра города вошло создание популярных мест для посещения жителями и туристами, создание условий для работы малого и среднего предпринимательства, синхронизация проекта с другими государственными, муниципальными программами и национальными проектами", — говорится в сообщении.

В частности, предлагается на бульваре Радищева установить арт-объект, связанный с визитами выдающихся писателей в Тверь. В память о знаменитом путешествии Екатерины II на галере "Тверь" в столице Верхневолжья также предлагается установить соответствующий арт-объект. Авторы проекта проработали новые решения для набережной Степана Разина, Трехсвятской и других исторических улиц Твери.

Кроме того, проработаны предложения по внедрению единого дизайн-кода вывесок на зданиях в границах исторического центра, знаков туристической навигации, установка новых архитектурных форм и арт-объектов.

В Торопце также предполагается внедрение дизайн-кода как для центральных улиц, так и для микрорайонов, создание новых туристических маршрутов, благоустройство существующих путей и рекреационных пространств.

Здесь же планируется установка различных элементов навигации, появление новых точек городских сервисов, отметили в пресс-службе.

Обустройство туристических центров городов — новая мера поддержки Ростуризма, которая впервые запущена в этом году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Предполагается, что она позволит сформировать удобный для туриста центр города, в котором будут объединены ключевые объекты притяжения и места отдыха.