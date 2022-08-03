"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 августа, днем 4 августа, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", — отмечается в информации.

По данным спасателей, в четверг и пятницу на некоторых реках полуострова возможны кратковременные повышения уровней воды на полметра-полтора метра. Жителей Крыма и туристов просят отложить походы в горы и лес, прогулки возле рек, выход в море, просят не оставлять машины под деревьями. Синоптики объясняют непогоду "влиянием высотного циклона", указавается на сайте крымского гидрометцентра.