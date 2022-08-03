"Всего за время экспедиции ее участники посетили 12 районов Омской области, преодолев 2 тыс. 277 км", — говорится в сообщении.

Парусная экспедиция стартовала 4 июля. Первыми в путь отправились пять яхт: "Сибирь", "Жемчужина", "Стрелец", "Мечта" и "Заря" с экипажами из юных яхтсменов под руководством взрослых. Они проследовали вверх по течению Иртыша до самой южной точки области — села Ольховка.

11 июля юные яхтсмены вернулись в Омск и передали эстафету взрослым спортсменам. Экипажи яхт "Сибирь", "Жемчужина" и "Стрелец" отправились на север региона — до поселка Малая Бича.

"Поскольку событие было посвящено 200-летию нашего региона, то символично, что яхты побывали как в самой южной точке — Ольховке, так и в самой северной — Малой Биче. И на каждой остановке мы проводили встречи с местными жителями. Мы рассказывали о своих путешествиях жителям самых отдаленных районов, всем это оказалось очень интересно. И здорово, что это событие объединило и юных, и взрослых спортсменов. Это передача опыта в условиях реального похода", — отметил известный омский яхтсмен, капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также добавил, что в этом году самая знаменитая омская яхта "Сибирь" будет использоваться как парусное учебное судно, на ней будут проводиться учебные занятия и тренировки для детей, чтобы "вдохнуть в них дух паруса и путешествий".

Яхта была построена в Омске в 1997 году и многократно выходила в уникальные экспедиции, в том числе кругосветные. В частности, с августа 2019-го года по сентябрь 2020 года команда "Сибири" во главе с капитаном Сергеем Щербаковым совершила кругосветку, приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Белинсгаузеном.