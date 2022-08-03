"Несмотря на неблагоприятные для отрасли факторы на международном рынке, аэропорт Махачкалы продолжает демонстрировать не только устойчивую положительную динамику объемов обслуживания, но и наращивает маршрутную сеть новыми направлениями", — отметила Магомедова.

Пассажиропоток в январе-июле текущего года достиг 1,336 млн человек.

Количество рейсов в июле выросло на 56,6% к аналогичному периоду прошлого года и составило 2,442 тыс.

В июле из аэропорта осуществлялись рейсы по 27 направлениям. Самыми популярными из внутренних стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а из международных — Дубай, Стамбул, Анталья и Ереван.

Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок стали "Победа", "Аэрофлот" и Nordwind.