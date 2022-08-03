В этом году в фестивале примут участие коллективы и исполнители из Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Липецкой областей, Краснодарского края, Северной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

Также гостей мероприятия ждут выставочная экспозиция домов ремесел региона и выставка-ярмарка изделий художественных ремесел "Русь мастеровая", где более 120 мастеров покажут свои таланты и умения.

Первый день фестиваля традиционно пройдет в уникальном природно-ландшафтном парке в бывшем хуторе Ломы, завершится он на центральной площади села Воробьёвка

Фестиваль фольклора и ремесел "Русь песенная, Русь мастеровая" — это интерактивная площадка смотра достижений, общения, обмена опытом творческих коллективов, предприятий народных промыслов, популяризации и возрождения народных традиций культуры и быта, самобытности этнических культур и языков народов России.