Так, больше всего одобренных для купания пляжей числится в Приозерском районе (13) и самом Приозерске (1).

По три пляжа разрешены для купания в Выборгском и Всеволожском районах, по два — в Лужском и Кингисеппском районах, а также в Сосновом Бору. Еще по одному — в Бокситогорском, Киришском, Ломоносовском и Лодейнопольском районах и в Выборге.

На популярных берегах, не признанных безопасными для купания, в этом году дежурят специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области (АСС).

Отмечается, что они реагируют в случае экстренной ситуации, оказывают при необходимости первую помощь и напоминают отдыхающим правила поведения в воде.