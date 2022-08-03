"В настоящее время в рамках программы готовятся к реализации 22 проекта в сфере ЖКХ с предполагаемым общим объемом финансирования более 39 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ряду объектов начаты проектно-исследовательские изыскания. В их числе — прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора "Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск", реконструкция очистных сооружений канализации Кавминвод с увеличением производительности со 170 тыс. куб. метров в сутки до 250 тыс. куб. метров в сутки, строительство хозяйственно-бытовых инженерных сетей в Кисловодске и другие объекты.

"Коммунальная инфраструктура — ключевое условие развития Кавказских Минеральных Вод. Именно ее состояние определяет возможности развития курортной агломерации, перспективы новых экономических зон и инвестиционных площадок в городах-курортах", — цитирует пресс-служба слова Владимирова.

В сентябре 2021 года пресс-служба российского правительства сообщала, что на комплексное развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей.