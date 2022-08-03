"Летом 2022 года в 1 тыс. городов России пройдет IX Фестиваль уличного кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в стране. В Ростове-на-Дону показы состоятся 5 и 6 августа в Парке Революции. Будут представлены фильмы из внеконкурсной и конкурсной программы, показ которой откроет стендап-выступление", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в конкурсе фестиваля выбраны 9 работ молодых режиссеров из более чем тысячи заявок. Победителя фестиваля выберут зрители голосованием с помощью света фонариков: его будут замерять люксметром, а затем подсчитают показатели и выберут победителя.

"За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1,5 млн рублей", — приводятся в сообщении слова генерального продюсера и основателя фестиваля Александра Щерякова.