«Возобновление прямых рейсов в Таиланд этой осенью пойдет на пользу тайскому туризму, поскольку россияне будут стремиться путешествовать в более теплые места, включая Таиланд», — пишет издание со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.

По его словам, за семь месяцев 2022 года в Таиланд прибыло более 76 тыс. российских туристов. В этом году ТАТ ожидает один миллион прибывающих из России.

«Как только «Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд, за ним последуют и другие российские авиакомпании», — добавил он.

По данным TAT, с января по июль Таиланд посетили 3,12 млн иностранных туристов. В этом году Таиланд рассчитывает, что иностранный турпоток составит 7-10 млн.

Ранее «Аэрофлот» выставил рейсы на тайский остров Пхукет с вылетом в конце октября. Предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно. В свою очередь, туроператоры уже открыли продажи туров в Таиланд на базе регулярной авиаперевозки, но некоторые из них рассчитывают получить блоки мест на рейсах национальной авиакомпании.