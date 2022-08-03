"Первый этап, самый главный, — это строительство моста через Волгу. Ориентировочная стоимость моста — 18 миллиардов рублей, финансирование поэтапное — примерно на четыре года. Причём первые два года — это примерно 2,5 миллиарда рублей в совокупности начиная с 2023-2024-го, а основная нагрузка — это, конечно, 2025-2026 годы. Я проработал данный вопрос с (вице-премьером) Маратом Хуснуллиным, он проект поддерживает", — сказал врио губернатора в ходе своего доклада, отметив, что для его реализации нужно дополнительное финансирование.

Он также попросил президента поддержать проект строительства Карабулинской развязки, частью которой станет мост.

"Она так называется — Карабулинская развязка — это такое народное название (...) А если говорить в целом об этом проекте, то это, конечно, не развязка, а полукольцо, это южное полукольцо Ярославля. И этот проект полукольца был включён в генплан еще в 1971 году, то есть 51 год назад", — сказал Евраев.

Путин пообещал, что даст соответствующие поручения.

"Что касается тех просьб, которые вы сейчас сформулировали, обязательно поручу правительству всё это проработать", — сказал он.

В Ярославле два моста через Волгу — в центре города и на въезде в Дзержинский район.