"20 августа в нашем городе пройдет невероятно интересное событие — фестиваль "Ретро-Долгопрудный-2022". Несколько десятков ретро-автомобилей и мотоциклов проедут круг почета по улицам города, боксерские поединки, стилизованные под 50-60 годы двадцатого века, необычные конкурсы", — говорится в сообщении.

Церемония открытия мероприятия состоится на площади Собина. Здесь будут выставлены порядка 60 старых советских автомобилей и иномарок, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа. Мероприятие приурочено к 65-летию основания города.