Археологические раскопки проходят в непосредственной близости от поля Куликовской битвы — в фокусе внимания небольшие селища на берегу речки Мокрая Табола.

Перстень был обнаружен одним из участников экспедиции в слое дерна.

Украшение, хоть и найдено в поле, явно не крестьянское. В XIX веке территория, на которой сейчас проходят раскопки, принадлежала князьям Голицыным. Специалисты музея считают, что, возможно, перстень обронил представитель княжеского рода.

"У нас уже бывали такие неожиданные находки. В прошлом году неподалеку от этого места мы нашли дореволюционное обручальное кольцо", — отметил кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.

Аналоги находки ученые музея ищут по каталогам. Перстень — качественного литья и удивительной сохранности. На верхней площадке изображена фигура женщины в драпировке, ее голову защищает шлем, в левой руке она держит копье. У ног слева — массивный щит с изображением Медузы Горгоны, справа — змея. За спиной — мощные крылья, которые могут символизировать богиню Нику.

"Все эти атрибуты обязательны для изображения Афины Паллады — девы-воительницы, представительницы высшей мировой всепобеждающей силы, одной из самых почитаемых богинь Древней Греции. Она входила в число двенадцати великих олимпийских богов и почиталась как богиня знаний, искусств и ремесел, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки, изобретательности", — отметили в пресс-службе.