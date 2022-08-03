"В 2022 году наблюдается планомерный рост турпотока в основные туристические центры Татарстана. Это связано с отменой (коронавирусных — ИФ) ограничений вместе со стабильной туристической привлекательностью региона", — сказала Сафина журналистам.

При этом она отметила, что прирост в разных локациях по сравнению с 2021 годом составляет от 15 до 52%.

По данным Госкомитета Татарстана по туризму, за первое полугодие Казанский Кремль посетили 1,6 млн туристов (плюс 25% к показателю 2021 года), остров-град Свияжск — более 528 тыс. туристов (плюс 31%), Великий Болгар — более 229 тыс. туристов (плюс 42%), Елабугу — 244 тыс. туристов (плюс 30%), Чистополь — более 25 тыс. туристов (плюс 52%), Тетюши — почти 69 тыс. туристов (плюс 15%).

В Татарстан чаще всего приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Перми, Ижевска и Ульяновска, Самарской области и Башкортостана.