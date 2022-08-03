"Пока что введение ограничительных мер не планируется. Для того чтобы принимать решение о введении ограничительных мер, нам недостаточно одного-единственного показателя — какое количество заболевших у нас в сутки (...) Тут будет учитываться большой спектр показателей. В том числе количество стационаров, которые развертывают, количество больных, которые будут находиться на ИВЛ", — сказала Катаева журналистам в среду.

По ее словам, сейчас важно выполнять элементарные правила и требования, которые позволят уменьшить количество заболевших.

Также ограничительные мероприятия в Петербурге будут зависеть от коллективного иммунитета, который должен быть минимум 60%. Она напомнила, что для этого нужно вакцинироваться или ревакцинироваться.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. 1 августа зафиксировано более 1,6 тыс. заразившихся. Более 8,9 тыс. человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге с 25 по 31 июля, что превышает другие аналогичные показатели за лето.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.