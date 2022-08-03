По ее словам, сейчас важно выполнять элементарные правила и требования, которые позволят уменьшить количество заболевших.
Также ограничительные мероприятия в Петербурге будут зависеть от коллективного иммунитета, который должен быть минимум 60%. Она напомнила, что для этого нужно вакцинироваться или ревакцинироваться.
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. 1 августа зафиксировано более 1,6 тыс. заразившихся. Более 8,9 тыс. человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге с 25 по 31 июля, что превышает другие аналогичные показатели за лето.
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.