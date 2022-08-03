"Основной блок мероприятий фестиваля, который пройдет 21 августа, рассчитан на тех, кто хочет больше узнать об эковолонтерстве, раздельном сборе вторсырья и экологичном образе жизни", — говорится в сообщении.

Также на курорте будут работать интерактивные обучающие площадки для всей семьи, зона отдыха для детей, площадка с уроками по йоге.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов Эльбруса от мусора, который накапливается в течение года. Активисты фестиваля поднимутся на склоны горы в сопровождении гидов и спасателей.