Общее число прибытий иностранных граждан с января по июнь 2022 года оказалось на 15,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года и на 61% меньше, чем в 2019. Число прибытий с целью туризма выросло по сравнению с прошлым годом на 21%, но падение к допандемийному периоду составило более 95%: с 1,96 млн путешественников в первом полугодии 2019 до 81,5 тыс. в 2022. При этом въездной турпоток в первом квартале этого года был почти в 2,5 раза выше, чем в апреле-июне.

Чаще всего в Россию в первой половине 2022 года приезжали граждане Украины – 1,4 млн. На втором месте Казахстан (984,95 тыс.), замыкает тройку лидеров Узбекистан (933,2 тыс.). В топ-5 также вошли Таджикистан – 687,8 тыс. и Киргизия (316,5 тыс.). Во вторую пятерку попали Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция.

С целью туризма больше всего гостей приехало с Кубы – 9,8 тыс., на втором месте Турция – 9,6 тыс., на третьем – Германия, откуда прибыли 8,5 тыс. путешественников. В первую пятерку также вошли Казахстан – 4,7 тыс. и Индия (3,5 тыс.). Завершили топ-10 Узбекистан (3,2 тыс.), США (3,1 тыс.), Сербия (2,9 тыс.), Армения (2,8 тыс.) и ОАЭ (2,5 тыс.).