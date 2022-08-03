"Фестиваль пройдет 13-14 августа на Ярославовом дворище в историческом центре Великого Новгорода, а также в Музее деревянного народного зодчества "Витославлицы". В нем примут участие историки, археологи, музыканты, танцоры и реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Великого Новгорода, Кирова, Костромы, Нижнего Новгорода, Твери, Ульяновска, а также из Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии и Якутии", — говорится в сообщении.

На Ярославовом дворище развернутся ремесленные ряды и выставка музыкальных инструментов народов России.

Организаторы фестиваля предусмотрели большую концертную программу. На сцене под открытым небом фольклорные коллективы страны продемонстрируют звучание традиционных для своих народностей инструментов. Они научат новгородцев и туристов народным танцам. Также гости смогут научиться играть на гуслях и других старинных инструментах.

Фестиваль "Словиша" посвящен памяти известного российского реставратора и создателя уникального Новгородского центра музыкальных древностей Владимира Поветкина. Акция проводится с 2017 года.

Символом фестиваля стали гусли с резной надписью "Словиша", найденные археологами в 1975 году на раскопках в Великом Новгороде в культурном слое XI века.