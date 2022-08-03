На Ярославовом дворище развернутся ремесленные ряды и выставка музыкальных инструментов народов России.
Организаторы фестиваля предусмотрели большую концертную программу. На сцене под открытым небом фольклорные коллективы страны продемонстрируют звучание традиционных для своих народностей инструментов. Они научат новгородцев и туристов народным танцам. Также гости смогут научиться играть на гуслях и других старинных инструментах.
Фестиваль "Словиша" посвящен памяти известного российского реставратора и создателя уникального Новгородского центра музыкальных древностей Владимира Поветкина. Акция проводится с 2017 года.
Символом фестиваля стали гусли с резной надписью "Словиша", найденные археологами в 1975 году на раскопках в Великом Новгороде в культурном слое XI века.