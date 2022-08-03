"Поезд будет состоять из арендованных одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он будет курсировать через день", — говорится в сообщении ГСЭ.

Время в пути из Керчи в столицу РФ составит 38 часов 5 минут, в обратную сторону поезд будет идти 44 часа 40 минут.

"Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14,5 тыс. мест", — отмечает компания.

Это второй дополнительный поезд по маршруту Москва-Керчь. Ранее на этот маршрут был назначен поезд N195/196.

Аэропорт "Симферополь" — один из 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.