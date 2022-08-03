По данным сайта, в столице зафиксировано 5 тыс. 720 случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 2 тыс. 765 инфицированных. Таким образом, показатель вырос на 2 тыс. 995 случаев, то есть более чем в два раза.

За сутки были госпитализированы 295 человек. За 24 часа скончались 12 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 504. Выздоровели за сутки 4 тыс. 465 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 622 тыс. 415 человек. Днем ранее сообщалось о 3 тыс. 640 выписанных и 14 умерших. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 августа составляет 2 млн 834 тыс. 464. 12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона". Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется. Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.