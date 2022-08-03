"По состоянию на 3 августа в РФ выявлено 14 638 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%", — сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 43 человека, накануне штаб сообщал о 48 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 9 тыс. 560 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 5 тыс. 078. Суточный показатель заболеваемости впервые с 6 апреля превысил 14,6 тыс. случаев.

"Выздоровели за сутки 10 266 человек, или на 19,7% больше в сравнении с 2 августа", — добавили в оперштабе.