Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $379 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с убытком на уровне $68 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка Airbnb увеличилась в 1,6 раза, до $2,19 млрд с $1,34 млрд за аналогичный квартал 2021 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль на уровне $0,45 на акцию при выручке в $2,1 млрд.

Совокупный объем бронирований Airbnb в прошедшем квартале вырос на 27%, до $17 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Airbnb отметила активный спрос на путешествия практически на всех своих рынках. При этом показатель бронирований был на 73% выше, чем в 2019 году до пандемии.

Между тем эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $17,13 млрд.

В третьем квартале компания ожидает выручку в $2,78-2,88 млрд, рассчитывая, что показатель будет рекордным. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $2,77 млрд.

Акции Airbnb подешевели на 7% в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 30,1%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.