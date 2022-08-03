В этом году фестиваль состоится на территории Изборской крепости. Организаторы предлагают гостям фестиваля стать частью живого средневекового города.

"Фестиваль не будет таким масштабным, как до пандемии, пройдет на территории крепости. Нам хочется представить живую историю, жизнь в крепости. Максимально вовлечь публику в работу наших мастер-классов, рассказать о вооружении, доспехах. Больше музыки и танцев", — отметили в музее.

Участие в фестивале примут клубы, реконструирующие Русь (Московское царство) и Европу с XIII по XVII века.

В программе — интерактивные площадки и мастер-классы, детские площадки, ремесленная ярмарка, дефиле исторического костюма, пешие сражения и музыка.

Специальными гостями фестиваля станут музыкальные коллективы DarkRiver и Spiritual Seasons.

Гости смогут попасть на мероприятие по музейному билету на территорию крепости.