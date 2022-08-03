"Фестиваль не будет таким масштабным, как до пандемии, пройдет на территории крепости. Нам хочется представить живую историю, жизнь в крепости. Максимально вовлечь публику в работу наших мастер-классов, рассказать о вооружении, доспехах. Больше музыки и танцев", — отметили в музее.
Участие в фестивале примут клубы, реконструирующие Русь (Московское царство) и Европу с XIII по XVII века.
В программе — интерактивные площадки и мастер-классы, детские площадки, ремесленная ярмарка, дефиле исторического костюма, пешие сражения и музыка.
Специальными гостями фестиваля станут музыкальные коллективы DarkRiver и Spiritual Seasons.
Гости смогут попасть на мероприятие по музейному билету на территорию крепости.