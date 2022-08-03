"Программа фестиваля включает работу ярмарки мастеров-ремесленников и рукоделия, интерактивные мастер-классы для гостей от лучших омских ремесленников и приглашенных мастеров, конкурс на звание "Лучший мастер города мастеров", а также конкурс среди участников мастер-классов на звание "Лучший подмастерье", — говорится в сообщении.

Фестиваль откроется в пятницу и будет проходить в течение трех дней.

В рамках фестиваля свое мастерство покажут стеклодувы, ткачи из Челябинска, мастерица из музея "Дымковская игрушка: история и современность", мастер по кости мамонта и другие.

Кроме этого будут проводиться мастер-классы по изготовлению сувениров из меха, народных кукол, браслетов, брошей, валянию из шерсти, плетению кружева фриволите, по изготовлению деревянного ножа, по ткачеству, по изготовлению дымковской игрушки, а также по актерскому мастерству от кукольного театра "Волшебники".

"Гвоздем программы станет интерактивная площадка "Русское подворье с самоваром 415 литров на мотоцикле" с чаепитием из города Ирбит", — сообщает пресс-служба.

В правительстве региона отмечают, что традиция проведения этого фестиваля зародилась 2016 году — в год 300-летия Омска. С тех пор "Город мастеров" ежегодно притягивает ремесленников не только из Омска и области, но и из соседних регионов и стран.