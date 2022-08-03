«Мы подготовили для туристов удобные готовые маршруты на выходные дни. Получилось 20 направлений: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие города. Мы постарались максимально продумать: как лучше доехать, что можно успеть посмотреть и какие подарки и сувениры привезти. Всего два-три дня, но я всегда повторяю, что выходные — это маленькая жизнь, которую в наших силах наполнить яркими впечатлениями и эмоциями», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба.

Готовые варианты и идеи для поездок в выходные дни уже доступны на портале Russia.Travel, который развивается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в разделе https://city.russia.travel/.

По данным Ростуризма, 20 направлений охватывают 19 городов и включают более 150 объектов и мест для посещения. Программа сформирована таким образом, что за 2-3 дня в любом городе и регионе можно успеть посмотреть все самые главные достопримечательности, познакомиться с местной кухней, активно и насыщенно провести выходные.

Ранее Ростуризм к началу летнего сезона разработал 133 маршрута для автомобильных путешествий по Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и т.д. Все они также доступны на портале Russia.Travel.