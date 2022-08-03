Предупреждение касается шести районов в регионе, которые объявлены "опасными зонами". Ограничения на полеты вводятся с 12:00 четверга до 12:00 воскресенья по местному времени (07:00 мск).

Axios связывает эти действия китайских властей с визитом спикера Палаты представителей США на Тайвань.

Портал пишет, что в среду военное ведомство Тайваня обвинило КНР "в нарушении международного права и суверенитета Тайбэя", что связано с объявленными Китаем военными учениями с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести различных районах вокруг Тайваня.

Действия Китая "угрожают международным водным путям и бросают вызов международному порядку", — заявил представитель тайваньского ведомства.

Как сообщалось, в среду комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что в условиях, когда Пелоси посещает Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций.

"НОАК находится в состоянии повышенной боевой готовности и начнет серию целенаправленных военных операций для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня", — завил автор.

Он отметил, что визит Пелоси "еще больше усугубил эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, это крайне неправильно и очень опасно".

В комментарии говорится, что "для Китая законно, разумно и необходимо принимать любые контрмеры, это является правом любой независимой и суверенной страны".

"Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие плоды, которые наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны, — подчеркнула газета. — Мы никогда не позволим никому, ни одной организации, ни одной политической партии, в любое время и в любой форме отделить какой-либо кусок китайской территории от Китая".