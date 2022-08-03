Противоположной точки зрения придерживаются 12% сограждан или каждый восьмой, показывают результаты исследования.

Не заметил каких-либо изменений в условиях для развития внутреннего туризма за данный период каждый пятый россиянин (20%), отмечают социологи.

Что касается ожиданий на ближайшие три-пять лет, то, по данным ФОМ, улучшение условий для поездок по стране ждут 52% россиян, почти каждый четвертый (23%) считает, что ничего в этом плане не изменится, об ухудшениях говорят 5% респондентов и каждый пятый (21%) затрудняется что-либо сказать по этому поводу.

Всероссийский опрос был проведен 12-24 июля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.