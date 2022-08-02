"В расписании международного аэропорта "Курумоч" прямых рейсов в Сочи станет больше. С 7 августа авиакомпания "Уральские авиалинии" добавила две частоты на данном направлении по воскресеньям и вторникам", — говорится в сообщении.

Таким образом в августе количество рейсов в Сочи увеличится до 29 в неделю, по воскресеньям в Сочи будет выполняться до 6 вылетов.

На данном направлении полеты также осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", UVT Aero, Smartavia и Nordwind.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Из АО "Международный аэропорт "Курумоч" (управляется УК "Аэропорты регионов") осуществляются регулярные полеты по более чем 50 направлениям в России, ближнем и дальнем зарубежье.