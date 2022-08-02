"Сегодня хорошие новости для жителей Сортавалы. Город победил в конкурсе Ростуризма, будет выделена федеральная поддержка на благоустройство. 210 миллионов рублей! Проект благоустройства станет логичным продолжением нашей совместной работы по улучшению облика Сортавалы, которую мы проводим все последние годы", — написал он на своей странице Вконтакте.

По словам Парфенчикова, помимо благоустройства общественных территорий, средства также предусмотрены и на устройство пешеходных дорожек на улицах Ленина и Чкалова, подсветку фасадов исторических зданий, обустройство парка Ваккосалми и установку мусорных контейнеров.

Как сообщалось ранее, по итогам конкурсного отбора, проведенного Ростуризмом, 31 город России получит субсидии на обустройство туристических центров на общую сумму 6 млрд рублей.

В пресс-службе Ростуризма порталу "Интерфакс-Туризм" пояснили, что проекты, прошедшие конкурсный отбор, будут завершены в 2023 году.