"В бархатный сезон жемчужина Черноморского побережья — Геленджик для петербуржцев станет доступнее, к услугам отпускников теперь не только железнодорожный транспорт, но и автобусы", — говорится в сообщении.

Автобусы будут отправляться по пятницам в 23:00 с автовокзала на набережной Обводного канала в Петербурге. Обратный автобус из Геленджика стартует в понедельник в 16:00.

Росавиация 28 июля вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 5 августа. По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила журналистам представитель ведомства. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.